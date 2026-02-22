Narcolancha de la droga: el mayor hallazgo de cocaína en altamar de los últimos tiempos

Las autoridades peruanas asestaron un duro golpe al narcotráfico tras incautar 2.4 toneladas de clorhidrato de cocaína en altamar, a 190 millas de las costas de Talara y Máncora, en la región Piura. El operativo fue ejecutado por equipos de inteligencia de la Policía Antidrogas y la Marina de Guerra del Perú, que lograron interceptar una lancha que transportaba el millonario cargamento con destino al extranjero.

Durante el registro de la embarcación, los agentes hallaron decenas de “ladrillos” de droga camuflados en distintos compartimientos y rincones de la nave, estratégicamente acondicionados para evadir los controles. Uno a uno, los paquetes fueron retirados y contabilizados, sumando un total de 2.4 toneladas de clorhidrato de cocaína, en lo que se considera el mayor decomiso en altamar de los últimos tiempos en el país.

Según las primeras hipótesis de las autoridades policiales, el cargamento ilegal tendría como destino Estados Unidos. En declaraciones al programa Panorama, el general PNP en situación de retiro, José Arturo Ludeña, exjefe de la Dirandro, no descartó que la droga estuviera dirigida a organizaciones criminales internacionales mexicanas, como el Cártel de Sinaloa o el Cártel Jalisco Nueva Generación.

TAMBIÉN HAY INTERVENIDOS

Las autoridades informaron que los intervenidos presentan antecedentes por tráfico ilícito de drogas e incluso algunos estuvieron en prisión. Tras su captura, fueron puestos a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes. La Policía anunció que continuará intensificando los operativos marítimos para desarticular las redes del narcotráfico que operan en el litoral peruano.