El chino en busca de cobrar su millón: negocios y conflictos en el Centro de Lima

Un reportaje del programa Panorama reveló la denuncia de Zhao Guo, ciudadano chino que asegura haber sido estafado por empresas peruanas vinculadas a la comercialización de zapatillas en el Centro de Lima. Según su testimonio, los presuntos deudores le deben más de un millón de dólares, situación que lo ha llevado incluso a recibir amenazas de muerte.

Zhao Guo afirmó que, tras presentar la denuncia correspondiente, los involucrados reaccionaron con intimidaciones, lo que incrementó su preocupación por su seguridad personal. El empresario extranjero sostiene que realizó importantes entregas de mercadería, confiando en acuerdos comerciales que finalmente no se habrían cumplido.

Durante la investigación periodística, uno de los representantes de las empresas señaladas accedió a brindar declaraciones. En entrevista, reconoció la existencia de una deuda con el ciudadano chino, pero negó que el monto supere el monto señalado, contradiciendo la versión de Zhao Guo y dejando en evidencia un conflicto que aún no logra resolverse.

ZHAO GUO ESPERA JUSTICIA

Mientras espera una respuesta de las autoridades, Zhao Guo continúa recorriendo las galerías comerciales del Centro de Lima con la esperanza de recuperar su dinero. El caso ya fue puesto en conocimiento del Ministerio Público, donde se espera que las investigaciones determinen responsabilidades y permitan esclarecer este conflicto comercial que ha escalado a una grave denuncia.