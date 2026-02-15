La ambulancia de los niños en emergencia: la visita que le faltó hacer a Jerí

Un reportaje emitido por Panorama puso al descubierto que una ambulancia del Hospital de Emergencias Pediátricas, adquirida por 530 mil soles, se encuentra abandonada en una cochera, malograda y sin haber atendido ninguna emergencia. El vehículo, que es cero kilómetros, ni siquiera puede encender debido a que no cuenta con batería, pese a estar destinada a la atención de niños.

La situación resulta aún más polémica porque la ambulancia fue presentada oficialmente en una ceremonia pública hace cinco meses, incluso con bendición incluida, como parte de un anuncio de mejora en los servicios de emergencia. Sin embargo, hasta la fecha no ha sido puesta en funcionamiento, generando indignación por el aparente mal uso de recursos públicos en un sector tan sensible como la salud.

Consultado por el caso, Jorge Jáuregui Miranda, director del Hospital de Emergencias Pediátricas, evitó dar explicaciones técnicas claras y señaló que, al tratarse de un vehículo nuevo, debería funcionar sin inconvenientes. No obstante, las imágenes y constataciones periodísticas de nuestro reportero Brian Matías evidencian que la ambulancia permanece completamente inoperativa.

RETRASO ADMINISTRATIVO

Posteriormente, el funcionario sostuvo que el retraso en la puesta en marcha del vehículo se debe a “temas administrativos”, principalmente a la falta de la placa vehicular, la cual se estaría gestionando ante la Sunarp. Jáuregui Miranda se comprometió a agilizar los trámites necesarios para que la ambulancia entre en funcionamiento lo antes posible, en medio de crecientes cuestionamientos al Ministerio de Salud.