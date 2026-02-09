La última guerra por salvar “La Herradura”: vecinos versus conciertos en la orilla

Vecinos de Chorrillos expresaron su rechazo a la realización de conciertos y fiestas en la playa La Herradura, al considerar que estos eventos fomentan el consumo excesivo de alcohol, drogas y música a alto volumen, alterando la tranquilidad de la zona. Lo que antes fue una de las playas más exclusivas y tradicionales de Lima, hoy —según los residentes— se ha transformado en un espacio de bohemia y descontrol nocturno.

De acuerdo con los testimonios, la situación ha llegado a niveles alarmantes, con reportes de balaceras en los alrededores y jóvenes en estado de ebriedad que ingresan al mar, poniendo en riesgo sus propias vidas. Asimismo, denuncian que muchas personas organizan fiestas improvisadas en plena vía pública, con parlantes a todo volumen y dejando grandes cantidades de basura esparcidas por toda la calle.

Ante esta situación, un equipo de Panorama recorrió el lugar y corroboró estas denuncias, constatando que grupos de jóvenes se reúnen para consumir licor en la vía pública, incluso en compañía de menores de edad. Pese a la presencia de Serenazgo, los residentes aseguran que no existe un control efectivo para frenar el desorden ni garantizar la seguridad de quienes viven cerca de la playa.

LLAMADO A LAS AUTORIDADES

Ante este escenario, los vecinos de Chorrillos hicieron un llamado urgente a las autoridades municipales y policiales para que intervengan y pongan orden en los alrededores de la playa La Herradura. Señalan que buscan recuperar la tranquilidad y seguridad de un espacio emblemático, antes de que la situación derive en una tragedia.