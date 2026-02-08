Venta que mata: el mercado negro de las placas clonadas en Lima

Un equipo periodístico de Panorama se infiltró en el mercado negro de placas clonadas para motocicletas que opera en pleno Centro de Lima. El recorrido llevó al jirón Azángaro, una zona conocida por la venta informal de documentos y objetos falsificados, donde múltiples proveedores ofrecen placas ilegales que terminan en manos de delincuentes dedicados al robo y la extorsión.

Nuestro reportero Marcos Matías contactó a varios de estos proveedores. El primero fue un sujeto conocido como “Bulldog”, quien ofrecía placas en alto relieve por 200 soles. Más adelante apareció otro individuo, alias “Chibolo”, que ofrecía placas metálicas por 500 soles, con entrega en un plazo de dos días, evidenciando la facilidad y rapidez con la que se accede a este servicio ilegal.

Este recorrido por el jirón Azángaro continuó con alias “Rata” y “Chalaco”, quienes inicialmente acordaron vender una placa clonada para motocicleta por un monto de 180 soles con entrega en una hora. Sin embargo, al momento de concretar el trato y recoger el producto, se descubrió que exigían 180 dólares, además de intentar amedrentar al equipo infiltrado para forzar el pago.

OPERAN CON TOTAL IMPUNIDAD

Finalmente, tras varios minutos de tensión, nuestros colaboradores lograron obtener la placa clonada pagando 30 soles adicionales, dejando al descubierto no solo el negocio ilícito, sino también el clima de inseguridad y total impunidad que reina en esta zona, ubicada a solo una cuadra del Palacio de Justicia, sin que ninguna autoridad logre poner freno a estas mafias.