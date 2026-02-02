El insólito caso de la clínica estética Vela: más de 50 mujeres afectadas en Lima, según la PNP

Agentes de la Policía Nacional intervinieron el Centro Estético Corporal y Facial Véla, ubicado en el distrito de San Miguel, luego de recibir denuncias de varias mujeres que aseguraron haber visto comprometida su salud tras someterse a procedimientos estéticos en dicho local. Las afectadas señalaron que las intervenciones fueron realizadas por personas que no contaban con la debida acreditación profesional.

De acuerdo con la investigación policial, las víctimas acudieron al establecimiento atraídas por la promesa de mejorar su figura mediante tratamientos estéticos. Sin embargo, lejos de obtener los resultados esperados, muchas de ellas terminaron con complicaciones de salud tras ser sometidas a procedimientos invasivos realizados, presuntamente, por personal sin experiencia ni formación especial.

Durante la intervención, los efectivos del orden constataron que el centro estético no contaba con autorización municipal para operar. Además, se detectó que el local ofrecía procedimientos a precios considerablemente bajos como estrategia para captar clientas, utilizando incluso imágenes de modelos y personajes conocidos para promocionar sus servicios y sus ofertas.

INVESTIGACIONES EN CURSO

Según informó la PNP, en lo que va del año al menos 50 mujeres habrían resultado afectadas por las prácticas de este establecimiento. Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan en curso para determinar responsabilidades penales y administrativas, así como para identificar a todas las personas involucradas en este presunto caso de negligencia y ejercicio ilegal de la medicina.