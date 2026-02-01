Las “momias” de la ketamina: nuevos récords de burriers en este 2026

Panorama accedió a impactantes imágenes de burriers que intentaron sacar estupefacientes, en este caso ketamina, a través del aeropuerto internacional Jorge Chávez. Los narcotraficantes han perfeccionado una nueva modalidad para pasar inadvertidos ante las autoridades: adherirse la droga al cuerpo, envolviéndose como una especie de “momia”, con la finalidad de no levantar sospechas durante los controles.

La ketamina, un potente sedante utilizado en la elaboración de la droga sintética conocida como Tusi, es fijada al cuerpo con cintas y vendajes especiales. De acuerdo con fuentes policiales, esta técnica busca evitar los escáneres convencionales y reducir el riesgo de detección, convirtiéndose en una práctica cada vez más frecuente en el principal terminal aéreo del país.

El pasado 11 de enero, una pareja fue captada ingresando al aeropuerto con una actitud sospechosa, lo que alertó a los agentes de la Dirandro. Tras ser intervenidos, ambos fueron sometidos a una revisión más exhaustiva. Al retirarles las prendas, los efectivos antinarcóticos descubrieron varios paquetes de ketamina adheridos a sus cuerpos, confirmando el uso de esta peligrosa modalidad.

CÁPSULAS DE COCAÍNA

En otro operativo, la Dirandro también detuvo a un sujeto que pretendía sacar droga del país ingiriendo 100 cápsulas de cocaína con destino a Hong Kong, donde cada cápsula alcanza un valor aproximado de 6 mil soles. Las autoridades advirtieron que los operativos en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez se intensificarán, ante el incremento de burriers y las nuevas estrategias del narcotráfico para burlar la seguridad aérea.