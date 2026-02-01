El ocaso de “El Monstruo”: criminal descubierto por Panorama en 2015 ya está en la Base Naval

Panorama reveló en exclusiva imágenes inéditas de la extradición de Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, sindicado como cabecilla de la organización criminal “Los Injertos del Cono Norte”. El peligroso delincuente, cuya trayectoria criminal fue expuesta por primera vez por este dominical en el año 2015, permanecía detenido en Paraguay antes de ser entregado a las autoridades peruanas.

El traslado de Moreno Hernández se realizó bajo un riguroso operativo de seguridad que incluyó dos escalas estratégicas en Bolivia y Arequipa. Finalmente, el criminal llegó a Lima encadenado y custodiado por agentes especializados, debido a su alto grado de peligrosidad y al historial delictivo que se le atribuye.

Una vez en la capital, alias “El Monstruo” fue sometido a los exámenes del médico legista y al respectivo control de identidad por parte de las autoridades judiciales. Tras cumplir con estos procedimientos, fue trasladado a la Base Naval del Callao, uno de los penales de mayor seguridad del país, reservado para internos considerados de alto riesgo.

RECLUIDO JUNTO A TERRORISTAS

En este establecimiento penitenciario, Moreno Hernández compartirá reclusión con sentenciados por terrorismo como Víctor Polay Campos, Florindo Eleuterio Flores Hala y Óscar Ramírez Durand, así como con el exasesor presidencial Vladimiro Montesinos. Allí cumplirá 36 meses de prisión preventiva, mientras continúan las investigaciones en su contra por organización criminal, sicariato y extorsión.