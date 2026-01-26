Testimonio exclusivo de los “asaltabancos” de Minka: desataron infernal balacera en plena avenida

Panorama obtuvo en exclusiva el testimonio de los delincuentes que intentaron asaltar una agencia del Banco de la Nación ubicada en el centro comercial Minka, en el Callao, hecho que desató una violenta balacera en plena vía pública. Según relataron, el objetivo era un empresario que iba a depositar 200 mil soles, a quien venían siguiendo desde horas antes.

De acuerdo con sus declaraciones, los sujetos realizaban labores de marcaje y, al ver que su víctima logró ingresar a la agencia bancaria, decidieron ejecutar el plan al interior del establecimiento. Para pasar desapercibidos, se disfrazaron como obreros de construcción civil y no dudaron en irrumpir en el local con la intención de apoderarse del dinero.

Sin embargo, la rápida intervención de la Policía Nacional del Perú frustró el atraco y dio inicio a un intenso intercambio de disparos que generó pánico entre los transeúntes y comerciantes de la zona. Tras la balacera, varios de los delincuentes fueron reducidos y detenidos en el lugar, mientras otros lograron huir.

PERMANECEN DETENIDOS

Los intervenidos revelaron ante las cámaras el rol que cada uno cumplía durante el asalto y cómo planeaban escapar una vez que se apoderaran del botín. En las próximas horas, los detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público, que se encargará de formalizar la acusación ante el Poder Judicial por los graves delitos cometidos.