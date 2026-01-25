Andrés Hurtado “Chibolín” reaparece durante requisa en penal de Lurigancho

El exconductor de televisión Andrés Hurtado reapareció públicamente durante una requisa realizada en el penal de Lurigancho, donde permanece recluido bajo mandato de prisión preventiva. El interno fue uno de los intervenidos durante el operativo y evitó en todo momento mostrar el rostro, portando lentes oscuros mientras era trasladado por agentes penitenciarios hacia el patio principal del establecimiento.

Durante la requisa, alrededor de 800 internos permanecieron con las manos en la cabeza mientras se inspeccionaban sus celdas en busca de objetos prohibidos, conexiones clandestinas y accesos ilegales a internet. Como resultado, las autoridades incautaron encendedores, objetos punzocortantes y libretas, además de retirar conexiones eléctricas no autorizadas que presuntamente eran utilizadas para la comisión de delitos.

La intervención inopinada se desarrolló en el pabellón 3 del penal de Lurigancho y fue encabezada por el ministro de Justicia, con la participación de cerca de medio centenar de agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). El operativo formó parte de las acciones destinadas a reforzar el control y la seguridad dentro del penal.

SU SITUACIÓN LEGAL

Andrés Hurtado cumple prisión preventiva desde septiembre de 2024 por los presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción de funcionarios y lavado de activos. Según lo dispuesto por el Poder Judicial, su situación legal podría definirse en las próximas semanas si el Ministerio Público logra reunir los elementos necesarios para formalizar una acusación en su contra.