Mafia china que roba identidades: capturan a ciudadanos asiáticos con varios pasaportes

Un ciudadano asiático que afirmaba provenir de Hong Kong fue intervenido en el aeropuerto Jorge Chávez cuando intentaba viajar al extranjero utilizando un pasaporte que no coincidía con sus rasgos físicos. La intervención se produjo en el área de Migraciones, donde el sujeto no pudo sustentar la autenticidad de sus datos ni explicar las inconsistencias detectadas por los agentes.

Durante el registro, las autoridades encontraron en su poder tres pasaportes correspondientes a distintas nacionalidades: Hong Kong, República Popular China y Taiwán. De acuerdo con las primeras indagaciones, el individuo utilizaba identidades diferentes para ingresar y salir de diversos países, lo que evidenciaría un modus operandi ligado al tráfico y adulteración de documentos oficiales.

En la última semana, las autoridades también intervinieron a una ciudadana boliviana y a un ciudadano ecuatoriano, quienes serían parte de una presunta mafia internacional dedicada al robo y falsificación de identidades. Las investigaciones preliminares apuntan a una organización que operaría en varios países de la región, facilitando documentos alterados para eludir controles migratorios.

INVESTIGACIONES EN CURSO

Según informaron las autoridades policiales, el ciudadano asiático podría enfrentar una pena de entre 4 y 10 años de prisión efectiva por los delitos vinculados al uso de documentos falsificados. En tanto, Migraciones y la Policía Nacional continuarán con las diligencias para determinar el alcance de la red, identificar a otros posibles implicados y establecer responsabilidades penales.