Playas y drogas: delivery de marihuana hasta en la orilla del mar

Un equipo del programa Panorama reveló que diversas playas ubicadas al sur de Lima han sido tomadas por mafias que imponen su ley ante la ausencia de control efectivo de las autoridades. Según el reportaje, los delincuentes no solo cobran cupos ilegales a los bañistas por estacionar sus vehículos o por ocupar determinados espacios en la arena, sino que además ofrecen una supuesta “protección” a quienes frecuentan la zona.

De acuerdo con la investigación periodística, la organización criminal identificada como “Los Characatos” sería la que mantiene el dominio territorial de varias playas, desde Venecia hasta la playa El Silencio. Esta banda habría establecido un sistema de cobros informales que afecta tanto a veraneantes como a comerciantes, generando un clima de intimidación y temor entre los visitantes.

El informe de Luis Vargas revela además que esta mafia no se limita a la extorsión, sino que también estaría involucrada en la venta de drogas, principalmente marihuana, bajo la modalidad de delivery. Los delincuentes coordinarían la entrega de estupefacientes directamente en la playa, incluso hasta la orilla del mar, aprovechando la alta afluencia de personas durante la temporada de verano.

¿Y LAS AUTORIDADES?

Vecinos y asistentes entrevistados por Panorama alertaron sobre la falta de presencia policial y la creciente inseguridad en estas zonas recreativas. La denuncia ha generado preocupación por la expansión del crimen organizado en espacios públicos y ha puesto en la mira la necesidad de una intervención urgente de las autoridades para recuperar el control de las playas del litoral limeño.