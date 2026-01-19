El alcalde de Pachacámac y su gerente municipal: las visitas a domicilio del jefe

Una investigación realizada por Panorama puso en el centro de la controversia a la Municipalidad de Pachacámac y a su alcalde, Enrique Cabrera Sulca, tras revelar presuntas irregularidades en la designación de Guadalupe del Carmen Vásquez Meza como gerente general de la comuna distrital. El reportaje, elaborado por Brian Matías, se basa en documentos oficiales de la Contraloría General de la República, registros audiovisuales obtenidos por su equipo periodístico y declaraciones contradictorias.

De acuerdo con la Contraloría, Vásquez Meza fue designada como gerente municipal sin cumplir con los requisitos mínimos exigidos para el cargo. La funcionaria ingresó al municipio como subgerente de Promoción Turística del Patrimonio Cultural y, posteriormente, asumió la jefatura de la Gerencia de Turismo y Cultura, área que fue creada meses después. Finalmente, fue ascendida al cargo de gerente general, el más alto a nivel administrativo, con una remuneración mensual de 15 600 soles.

El reportaje también difundió videos grabados en distintos días en los que se observa al alcalde Enrique Cabrera y a la funcionaria ingresando y saliendo de un inmueble ubicado en San Isidro, así como trasladándose juntos en una camioneta, fuera de lo que sería un contexto estrictamente laboral. Ello llamó la atención debido a que el alcalde Cabrera Sulca figuran como residente del distrito de Pachacámac, según su dirección registrada.

INCIDENTE DE VIOLENCIA

Consultado por Panorama, el alcalde negó mantener una relación distinta a la profesional con la funcionaria y sugirió incluso que las imágenes difundidas podrían haber sido manipuladas mediante inteligencia artificial. Durante el reportaje se registró además un incidente de agresión contra el equipo periodístico, luego de que el gerente de seguridad municipal golpeara la cámara mientras se realizaban las entrevistas. El programa intentó recoger la versión de Guadalupe Vásquez Meza, pero no obtuvo respuesta.