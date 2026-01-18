Cupos a la chalaca: impactantes imágenes que provocaron el paro de transportistas

Una investigación exclusiva de Panorama puso al descubierto un complejo circuito de extorsión que opera en la ruta desde el Callao hasta el Centro de Lima, donde una organización criminal exige el pago de cupos a transportistas para permitirles trabajar. Las impactantes imágenes difundidas evidencian cómo los delincuentes intimidan a los conductores y les cobran montos diarios, situación que terminó provocando un paro de transportistas el último miércoles.

Según el reportaje, tras la desarticulación del clan familiar “Los Vílchez”, la banda “Callao Unidos” asumió el control del cobro de cupos en esta transitada ruta. En promedio, unas 20 unidades vienen siendo amenazadas y obligadas a pagar 20 soles como inscripción y 7 soles por cada vuelta realizada. De esta manera, los extorsionadores llegan a recaudar un considerable monto diario. De acuerdo con la investigación, las amenazas serían dirigidos desde el penal Sarita Colonia.

Panorama también mostró imágenes exclusivas de los momentos en que los delincuentes interceptan a los conductores para exigirles el pago. Marcos Matías se subió a una de las unidades y constató que cada vehículo realiza alrededor de cinco vueltas por día, mientras que en la ruta operan unas 35 unidades, lo que eleva la recaudación ilegal a cerca de 7 mil soles diarios. Estas amenazas constantes llevaron a los transportistas a suspender sus labores en señal de protesta.

IDENTIFICAN A ALIAS “GIUSEPPI”

Agentes de la Policía Nacional se hicieron pasar por obreros de construcción civil y lograron capturar a los recaudadores de cupos. Entre los detenidos figura Franklin Segovia Baca, alias “Chino”, quien reveló que el cabecilla sería un interno conocido como “Giuseppi”. Para la PNP, se trata de Cristopher Giuseppi Alberto Fiestas Atoche, señalado como líder criminal y principal reclutador de sicarios de “Los Malditos de la Siberia”, dedicada a la extorsión en Lima y Callao.