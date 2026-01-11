Phillip Butters regresa al ring: estrena programa en Panamericana Televisión

Phillip Butters confirmó su regreso a la televisión con el estreno de su programa “Combutters” por la señal de Panamericana Televisión. En entrevista con Panorama, el reconocido comunicador explicó que el espacio marcará una nueva etapa en su carrera y tendrá un enfoque centrado en la coyuntura política y el debate de ideas.

En diálogo con Carla Muschi, Butters adelantó que su primer invitado será el candidato presidencial Rafael López Aliaga, a quien entrevistará en el estreno de su programa. Señaló que la intención es abrir el set a los principales actores políticos para confrontar propuestas y posiciones frente al escenario electoral que se avecina.

El comunicador también se refirió a su paso por Avanza País, partido con el que fue precandidato presidencial, y aseguró que mantiene una buena relación con José Williams Zapata, actual postulante de esa agrupación. Indicó que le guarda el mayor de los respetos y detalló que juntos trabajaron en el plan de gobierno del partido.

SOBRE POLÍTICA NACIONAL

Finalmente, Phillip Butters cuestionó el actual sistema electoral peruano al considerar excesivo el número de partidos políticos inscritos para los próximos comicios generales de abril. Aunque aclaró que de este abultado grupo solo algunas organizaciones lograrán superar la valla electoral del Jurado Nacional de Elecciones.