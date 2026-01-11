De Castro Castro a Challapalca: imágenes inéditas del traslado de los peores delincuentes

Una cámara del programa Panorama ingresó en exclusiva al penal Miguel Castro Castro, específicamente al Pabellón 4, donde se encuentran internos procesados y sentenciados por delitos de alta gravedad como homicidio, robo agravado y trata de personas. Desde este recinto, 20 reos considerados de extrema peligrosidad fueron seleccionados para ser trasladados al penal de máxima seguridad de Challapalca, en Tacna.

El operativo formó parte de una disposición del Gobierno y del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), que ordenó el traslado de un total de 100 internos provenientes de distintos penales del país, como Ancón I, Lurigancho, Sarita Colonia y Huaral. Uno a uno, los reclusos fueron sacados de sus celdas, identificados por las autoridades y conducidos hacia los patrulleros que los llevarían a su nuevo centro de reclusión.

Challapalca, ubicado a 4,850 metros sobre el nivel del mar, es considerado uno de los penales más severos del país debido a sus extremas condiciones climáticas, con temperaturas bajo cero y un estricto régimen de seguridad. Tras arribar al establecimiento penitenciario, los internos fueron llevados a sus respectivas celdas, donde permanecerán bajo permanente supervisión de agentes del INPE.

REQUISA EN CASTRO CASTRO

De manera paralela al traslado, las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario realizaron una exhaustiva requisa en el penal Castro Castro con el objetivo de incautar objetos prohibidos y restablecer el control al interior del establecimiento. El Gobierno sostiene que estas medidas buscan desarticular redes criminales que operan desde las cárceles y reforzar la seguridad en el sistema penitenciario.