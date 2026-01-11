Ladrones de viajes paradisíacos: robaban tarjetas para comprar las vacaciones soñadas

Agentes de la División de Estafas de la Policía Nacional intervinieron a Félix Rafael Cano Pozo y Jackeline Tapia Cabrera, acusados de integrar una presunta red dedicada a la clonación de tarjetas bancarias para adquirir pasajes a destinos turísticos internacionales como México, Panamá, República Dominicana y Chile. La captura se produjo cuando ambos intentaban abordar un vuelo con boletos comprados de manera fraudulenta.

De acuerdo con las investigaciones policiales, la pareja habría realizado al menos 22 viajes al extranjero utilizando esta modalidad, lo que les permitió sostener un estilo de vida lujoso que exhibían en redes sociales. En el último caso, los pasajes a San Andrés, en Colombia, fueron adquiridos con la tarjeta bancaria de un alto funcionario del Estado, lo que activó las alertas y facilitó la intervención en el aeropuerto.

La Policía Nacional del Perú sostiene que los intervenidos formarían parte de una organización criminal dedicada a este tipo de delitos informáticos y que Félix Rafael Cano Pozo presenta antecedentes por robo y tráfico de drogas. En ese contexto, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a comprar boletos de viaje únicamente en establecimientos formales y a exigir comprobantes para evitar ser víctimas de estafas.

COMPARECENCIA CON RESTRICCIONES

Pese a la gravedad de los hechos, el Poder Judicial dispuso el último fin de semana que ambos detenidos afronten la investigación en libertad bajo mandato de comparecencia con restricciones, al rechazar el pedido del Ministerio Público que solicitaba nueve meses de prisión preventiva. En tanto, las autoridades continúan con las diligencias del caso para conocer el real alcance de esta mafia y sus posibles integrantes.