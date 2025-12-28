El adiós al viejo aeropuerto Jorge Chávez: imágenes de la última noche antes del cierre total

El antiguo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez cerró definitivamente sus puertas la noche del 31 de mayo de 2025, poniendo fin a 59 años de funcionamiento. Las imágenes captadas por Panorama mostraron un ambiente cargado de nostalgia, con trabajadores, pasajeros y comerciantes viviendo las últimas horas en un espacio que marcó generaciones de peruanos desde su inauguración en 1965.

Durante la jornada final, los pasillos del terminal lucieron cada vez más vacíos, mientras los locales comerciales desmontaban sus últimos muebles y bajaban sus cortinas por última vez. Empleados con décadas de servicio se despidieron entre abrazos, conscientes de que aquel aeropuerto fue más que un centro de operaciones: fue su segundo hogar y el escenario de incontables historias personales.

El viejo Jorge Chávez fue, durante años, la principal puerta de ingreso al país y un símbolo de modernidad para Lima. Por sus instalaciones pasaron líderes políticos, figuras religiosas y estrellas del deporte y el espectáculo. Sin embargo, el crecimiento acelerado de la ciudad y la mayor demanda aérea hicieron inevitable su reemplazo por una infraestructura más moderna y amplia.

EN MEMORIA DE TODOS

Con el despegue del último vuelo minutos antes de la medianoche, el histórico terminal quedó oficialmente fuera de operaciones. Aunque algunas oficinas podrían seguir funcionando de manera temporal, el protagonismo pasa ahora al Nuevo Jorge Chávez. El antiguo aeropuerto queda en la memoria colectiva como un ícono de despedidas, reencuentros y sueños que partieron y llegaron al Perú durante casi seis décadas.