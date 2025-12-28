Ladrones de muertos: policías sospechosos de desvalijar cadáveres de “burriers”

Un grave caso que compromete a la Policía Nacional salió a la luz tras un reportaje de Panorama. Tres suboficiales asignados a la Comisaría del Aeropuerto Jorge Chávez fueron sindicados como autores del presunto robo del teléfono celular y una laptop pertenecientes a un “burrier” que falleció dentro de las instalaciones del terminal aéreo, luego de que cápsulas de droga que llevaba en el estómago se reventaran.

La víctima tenía como destino Cancún, México, y transportaba cerca de medio kilo de droga en su organismo. En su mochila llevaba dispositivos electrónicos que habrían sido fundamentales para identificar a la organización criminal detrás del tráfico ilícito. No obstante, en el parte policial se consignó que dichos objetos no fueron encontrados, versión que es puesta en duda por las imágenes de seguridad.

Los registros de las cámaras del Aeropuerto Jorge Chávez muestran al fallecido ingresando con una mochila momentos antes de su fallecimiento, contradiciendo directamente la declaración de los agentes policiales intervinientes. Esta incongruencia ha generado sospechas sobre una posible sustracción de las pertenencias de la víctima antes de que se informara oficialmente sobre su deceso.

POLICÍA NEGÓ ACUSACIÓN

Ante la gravedad del caso, el Comando de la Policía Nacional inició una investigación exhaustiva para determinar responsabilidades. Aunque uno de los suboficiales implicados negó cualquier irregularidad en conversación con Panorama, las imágenes de seguridad serán determinantes para esclarecer lo ocurrido y establecer si se produjo un delito dentro del principal aeropuerto del país.