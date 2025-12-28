Cara a cara con Wanda del Valle: expareja de “Maldito Cris” habló desde penal de Chorrillos

Panorama logró acceder en exclusiva al Penal Anexo Mujeres de Chorrillos durante una requisa realizada por agentes del Grupo de Operaciones Especiales del INPE. En el operativo, el periodista Luis Vargas conversó con Wanda del Valle Bermúdez, conocida como la “Bebecita del Crimen”, expareja de Christopher Joseph Fuentes Gonzales, alias “Maldito Cris”, abatido por la policía en 2023.

En diálogo con Panorama, Wanda del Valle reiteró su inocencia frente a las graves acusaciones que pesan en su contra. La venezolana, extraditada desde Colombia, es investigada por presuntamente conspirar contra la vida del coronel PNP Víctor Revoredo Farfán. “De qué me puedo arrepentir si no he hecho nada. Ni conozco al coronel Revoredo”, afirmó sin mostrar signos de arrepentimiento.

La requisa del INPE se llevó a cabo en las celdas del Pabellón 3, donde se encuentran recluidas internas consideradas de alta peligrosidad. Entre ellas figuran Estefany Velásquez Liberato, alias “La Diabla”, sentenciada por robo agravado, así como Gigi Taes, exporrista del Club Sport Boys, quien cumple 11 años de prisión por el delito de tráfico ilícito de drogas.

OPERATIVO EN PENALES

Tras el operativo, el INPE informó que no se hallaron objetos ilícitos dentro de las celdas, pese a la presencia de integrantes de organizaciones criminales como “El Tren de Aragua”. Las autoridades destacaron las medidas de seguridad implementadas en el establecimiento penitenciario y el control permanente que se ejerce para evitar actividades ilícitas dentro del penal.