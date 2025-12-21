Criaturas de la noche en Miraflores: la guerra del distrito contra los temidos “lanceros”

Miraflores enfrenta una creciente amenaza nocturna protagonizada por los llamados “lanceros”, delincuentes que actúan con sigilo para robar celulares, mochilas y pertenencias a jóvenes vulnerables, especialmente aquellos en estado de ebriedad. Un informe exclusivo de Panorama expuso cómo estos sujetos se mueven entre calles concurridas y zonas de diversión nocturna, aprovechando el descuido de sus víctimas para atacar en cuestión de segundos.

Las cámaras de videovigilancia del distrito han registrado múltiples casos. En la calle Berlín, un lancero fue capturado tras arrebatar un celular con gran rapidez, mientras que en zonas como el parque Kennedy y los cruces de Larco con Benavides se documentaron robos similares. Incluso se registró el intento de un delincuente de subir a una víctima ebria a un taxi, lo que encendió las alertas del sistema de seguridad.

Ante esta situación, la Municipalidad de Miraflores ha reforzado su estrategia con casi 800 cámaras de vigilancia, muchas de ellas equipadas con inteligencia artificial capaz de detectar movimientos sospechosos en tiempo real. A ello se suman drones y el denominado “cerco virtual”, una herramienta que permite identificar y seguir a delincuentes reincidentes. Solo en mayo, se reportaron 52 capturas y más de 480 alertas atendidas por serenazgo y la Policía Nacional.

RIESGO PARA LA SEGURIDAD

Pese a los avances tecnológicos, las autoridades reconocen que los lanceros continúan representando un riesgo para la seguridad del distrito. Casos como el robo a una pareja en el Parque del Amor, donde el delincuente fue capturado segundos después de huir, reflejan tanto la audacia de estos criminales como la rápida respuesta de los agentes. Mientras Miraflores intensifica su lucha, se insiste en la importancia de la prevención y la vigilancia ciudadana para mantener seguras sus calles durante la noche.