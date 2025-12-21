La tuneladora que atravesará 13 distritos de Lima: imágenes exclusivas de la nueva Estación Central

Bajo las calles de la caótica ciudad de Lima, una obra histórica avanza sin detenerse. La enorme tuneladora Delia, una máquina de 120 metros de longitud, continúa excavando el túnel de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, un megaproyecto que permitirá conectar Ate con el Callao en aproximadamente 45 minutos y beneficiará a más de un millón de personas cada día a lo largo de 13 distritos de la capital.

El proyecto registra avances significativos en su infraestructura. De las 27 estaciones previstas, 19 ya se encuentran prácticamente culminadas en su fase civil, mientras que el resto progresa en trabajos de arquitectura y adecuación urbana. Imágenes exclusivas permitieron conocer el estado actual de la nueva Estación Central, considerada el eje principal del sistema, donde ya se concluyeron las estructuras más complejas.

En el tramo subterráneo entre San Juan de Dios e Insurgentes, Delia continúa colocando los anillos de dovelas de concreto que dan forma al túnel por donde circularán los trenes eléctricos. Paralelamente, se avanza en la implementación de sistemas eléctricos, boletería y acabados en estaciones como Manco Cápac, que estaría entre las primeras en operar durante la etapa de pruebas o marcha blanca.

EMPIEZAN A LIBERAR VÍAS

En la superficie, los beneficios comienzan a sentirse con la liberación progresiva de vías que estuvieron cerradas por las obras, como la avenida Garcilaso de la Vega. La Estación Central ya alcanza un avance del 67% y permitirá restablecer el tránsito vehicular en la zona. Con más de 7 mil trabajadores, la Línea 2 se perfila como uno de los proyectos de transporte más importantes en la historia reciente de Lima.