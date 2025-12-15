San Isidro en pie de lucha: pelea por viaductos sobre avenida Javier Prado

La construcción de tres viaductos en la avenida Javier Prado, impulsada por la Municipalidad Metropolitana de Lima a través de Invermet, ha desatado una fuerte controversia en la capital. El megaproyecto, valorizado en más de 540 millones de soles y previsto para ejecutarse hasta el año 2027, es presentado por la comuna limeña como una solución definitiva al congestionamiento vehicular que afecta a al menos ocho distritos de Lima Metropolitana, sin embargo, no todos aprueban las obras.

La iniciativa ha generado un amplio rechazo entre vecinos, urbanistas y defensores del medio ambiente. Los residentes de las zonas involucradas advierten que los viaductos no atacan el problema estructural del transporte público y que, por el contrario, priorizan el uso del vehículo privado sobre sistemas de movilidad masiva y sostenible. Además, alertan sobre el impacto directo en zonas residenciales consolidadas, así como el incremento del ruido, la contaminación y la pérdida de áreas verdes.

La oposición ciudadana se ha hecho visible en las calles y fachadas de distritos como San Isidro. Activistas, familias y profesionales han desplegado pancartas y carteles con el mensaje “No a los viaductos”, denunciando que el proyecto impulsado por la Municipalidad Metropolitana de Lima implicaría la tala de árboles centenarios y la afectación de parques y áreas verdes que cumplen un rol clave como pulmones en una ciudad cada vez más densificada y contaminada.

RECHAZO DE VECINOS

Otro de los principales reclamos apunta a la falta de información y participación ciudadana. Muchos vecinos aseguran que se enteraron de la obra por comentarios informales y no a través de canales oficiales, y cuestionan que no se hayan realizado talleres participativos ni consultas previas pese al impacto directo que tendría la construcción. A través de Panorama, los residentes de San Isidro advirtieron que, lejos de aliviar el tráfico, los viaductos podrían agravar la congestión, desvalorizar las viviendas y deteriorar la calidad de vida en la zona.