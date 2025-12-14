El alcalde “lechuga”: recibió fajos de dinero y hoy gobierna Chorrillos

El actual alcalde de Chorrillos, Richard Cortez Melgarejo, volvió a quedar en el centro de la polémica tras modificar su versión sobre un video en el que se le observa recibiendo dinero en efectivo. En declaraciones a Panorama, el burgomaestre reconoció que el dinero entregado por un empresario no eran para contratar abogados para evitar la vacancia del entonces alcalde Fernando Velasco, sino que fue un aporte para una eventual campaña política con miras al año 2030.

Esta explicación contradice las dos versiones previas ofrecidas por Cortez Melgarejo. En un primer momento, aseguró que el material audiovisual estaba editado y que había sido víctima de una “emboscada”. Posteriormente, afirmó que el dinero tenía como finalidad cubrir honorarios legales en medio del proceso de vacancia contra el entonces alcalde Fernando Velasco. Ahora, el propio alcalde admite que el efectivo tenía un objetivo electoral, pese a que los hechos ocurrieron en 2025.

Durante la entrevista, Cortez defendió su nueva versión señalando que la actividad política requiere planificación a largo plazo. “¿Sabes cuántos años trabajo en campaña? Porque tienes que entregar un trabajo sostenible”, manifestó. Asimismo, negó conocer a un supuesto funcionario del Jurado Nacional de Elecciones, identificado como “Willy Ramírez”, cuyo nombre aparece mencionado en el audio difundido meses atrás, calificando dicha referencia como una fanfarronada sin sustento real.

INVESTIGACIONES EN CURSO

Mientras tanto, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios mantiene abierta una investigación preliminar para determinar si existen responsabilidades penales por presuntos delitos contra la administración pública. Cortez Melgarejo asumió la alcaldía tras la vacancia de Fernando Velasco y, durante su juramentación, reveló que la municipalidad de Chorrillos arrastra una deuda de S/64 millones, de los cuales S/14 millones corresponden a obligaciones pendientes con el personal municipal.