La narcobanda de las multivitaminas: nueva modalidad para sacar cocaína peruana al extranjero

Un minucioso trabajo de inteligencia permitió a agentes de la Dirección Antidrogas (Dirandro) desarticular una red criminal dedicada al tráfico internacional de drogas que utilizaba una novedosa modalidad para burlar los controles aeroportuarios. Los intervenidos pretendían sacar del país cocaína líquida camuflada en envases de multivitaminas y artículos de aseo personal, con destino final a Europa, haciendo escala en el aeropuerto internacional Jorge Chávez.

La operación se inició tras detectar movimientos sospechosos de pasajeros que provenían de Piura y tenían como ruta final Portugal. Entre los detenidos figura Inmaculada González, ciudadana española, quien transportaba 14 kilos de cocaína líquida ocultos en su equipaje. Su itinerario contemplaba un vuelo hacia Sao Paulo y posteriormente a Lisboa. Ante las cámaras de Panorama, la intervenida evitó brindar declaraciones sobre el contenido hallado.

Otro de los capturados fue Oumar Ndongo, ciudadano español de origen africano, quien llevaba consigo 11 kilos de droga líquida, cuyo valor en el mercado europeo ascendería a cerca de medio millón de dólares. La sustancia ilícita también se encontraba camuflada en envases aparentemente inofensivos, lo que evidencia el nivel de sofisticación empleado por esta organización criminal.

TERCER INTERVENIDO

El tercer intervenido fue identificado como Jimmy Cruz Morán, ciudadano español, quien intentó sacar del Perú cinco kilos adicionales de cocaína líquida bajo la misma modalidad. Las autoridades informaron que este tipo de operativos se intensificará en el Aeropuerto Jorge Chávez, debido al incremento de redes criminales que emplean métodos cada vez más elaborados para exportar droga peruana hacia el extranjero.