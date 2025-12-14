El diario de la mujer del “Monstruo”: nuevos detalles de la vida del peor criminal del Perú

Un equipo de investigación de Panorama obtuvo en exclusiva el diario personal de Liseth Albina Cruz Ruíz, expareja de Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, sindicado como uno de los criminales más peligrosos del país. El cuaderno, escrito a mano durante su reclusión en el Penal Anexo Mujeres de Chorrillos donde cumple 36 meses de prisión preventiva por el presunto delito de organización criminal, expone pasajes íntimos y violentos de la vida del criminal.

En sus anotaciones, Liseth Cruz relata que conoció a Erick Moreno Hernández en su época escolar cuando apenas tenía 15 años y cómo su relación la llevó a huir del Perú tras recibir amenazas de los enemigos de su entonces pareja. Según su testimonio, el inicio del camino delictivo de alias “El Monstruo” se produjo en Ica, donde habría cometido su primer robo en la panadería en la que trabajaba, marcando el comienzo de una carrera criminal que se fue consolidando con el tiempo.

El diario personal de Liseth Albina Cruz Ruíz también señala que su internamiento en el centro juvenil Maranguita fue un punto de inflexión en su vida criminal. Lejos de una etapa de rehabilitación, Liseth Albina Cruz Ruíz sostiene que esa experiencia permitió a Erick Moreno Hernández perfeccionar su accionar delictivo y ampliar su red de contactos, lo que posteriormente lo llevó a liderar la organización criminal “Los Injertos del Cono Norte” en la zona norte de Lima.

SU MAYOR VERDUGO

Finalmente, el cuaderno describe los últimos meses de fuga de “El Monstruo” por Bolivia y Paraguay, país donde fue capturado por las autoridades policiales. Desde prisión, Liseth Albina Cruz Ruíz afirma que quien fue su gran amor terminó convirtiéndose en su mayor verdugo, pues hoy es señalada por la Policía como presunta mano derecha de la organización criminal “Los Injertos del Cono Norte”, dedicada al sicariato y la extorsión, acusación que la mantiene privada de su libertad.