Caída de mafia que lucra con bebés en Miraflores: Fiscalía no solicitó prisión preventiva

Panorama puso al descubierto a una mafia que lucra con bebés, niños y recién nacidos en una de las zonas más transitadas de Miraflores. La organización criminal, denominada “Las Pañaleras”, operaba principalmente en la avenida Larco, donde utilizaba la mendicidad como fachada para engañar a turistas nacionales y extranjeros, solicitándoles dinero o productos de alto costo bajo el pretexto de una supuesta necesidad extrema.

Las cámaras de seguridad del distrito permitieron evidenciar el modus operandi de esta red criminal. Las integrantes simulaban estar en situación de vulnerabilidad y se apoyaban en la presencia de menores de edad para generar compasión. De esta manera, convencían a los visitantes de adquirir fórmulas lácteas y leche materna en boticas cercanas, cuyos precios podían alcanzar hasta los 200 soles por unidad.

Según la investigación periodística, una vez obtenidos los productos, estos eran revendidos posteriormente, generando importantes ganancias ilícitas. Vecinos de la zona, cansados de la presencia constante de estas personas, intentaron increparlas en reiteradas ocasiones, pero fueron agredidos verbal y físicamente, lo que incrementó la preocupación por la seguridad en este punto turístico del distrito.

VECINOS EXIGEN SEGURIDAD

Tras un seguimiento policial, las presuntas integrantes de la mafia fueron finalmente detenidas. Sin embargo, el caso generó polémica luego de que la Fiscalía decidiera no solicitar prisión preventiva para las involucradas, una medida que ha despertado cuestionamientos entre vecinos y autoridades locales, quienes exigen acciones más firmes para frenar este tipo de delitos que instrumentalizan a menores con fines criminales.