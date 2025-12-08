Los Piratas del Sur: feroz banda planificaba extorsiones y secuestros

Un paciente y minucioso trabajo de inteligencia permitió a la Policía Nacional del Perú desarticular a una peligrosa organización criminal conocida como “Los Piratas de Aragua”, integrada por ciudadanos venezolanos que operaban en la zona sur de Lima. La banda, dedicada a la extorsión, secuestro y sicariato, había logrado instalar una red delictiva que afectaba a comerciantes, empresarios y vecinos de los balnearios de Cañete y alrededores.

Según fuentes policiales, la banda delincuencial tenía como centro de operaciones diversos puntos estratégicos de Cañete, desde donde vigilaban a sus posibles víctimas y planeaban sus ataques. Mediante amenazas constantes, exigían fuertes pagos a negocios locales, advirtiendo que cualquier negativa sería respondida con violencia extrema. Su estructura estaba conformada por miembros especializados en vigilancia, cobro, logística y ejecución de hechos delictivos.

Uno de los rasgos más crueles de esta banda era el uso sistemático de torturas para presionar a sus víctimas o a los familiares de estas. Los delincuentes grababan en video las agresiones para difundirlas y acelerar los pagos exigidos, demostrando que no tenían reparo alguno en ejercer violencia extrema con tal de obtener ganancias ilícitas. Las imágenes, según la Policía Nacional del Perú, reflejan el nivel de brutalidad con el que operaban.

TRAS LAS REJAS

Tras un operativo coordinado, agentes especializados lograron intervenir distintas viviendas y refugios que utilizaban como guaridas, capturando a los principales integrantes de “Los Piratas de Aragua”. La Policía Nacional destacó que la desarticulación de esta organización representa un golpe significativo contra el crimen organizado en el sur de Lima y afirmó que continuarán las investigaciones para identificar a más colaboradores y asegurar la tranquilidad de la población.