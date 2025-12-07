Renzo Reggiardo: “No hemos contemplado en el corto plazo cobrar peaje”

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, afirmó que no se tiene previsto restablecer el cobro de peajes en la Panamericana Sur y Norte en el corto plazo. Explicó que la Municipalidad de Lima se encuentra en capacidad de garantizar la seguridad y la transitabilidad en estas rutas, y que no se reactivará ningún cobro mientras no existan vías alternas para evaluar una eventual concesión. “En el corto plazo de ninguna manera se va a dar”, remarcó.

Respecto al costo que demandará el mantenimiento de las vías, Reggiardo señaló que se requieren entre 6 y 8 millones de soles mensuales, cifra que dista considerablemente de los 25 millones que, según la autoridad, argumentaba la empresa concesionaria Rutas de Lima. Aseguró que la municipalidad de Lima asumirá el servicio de forma eficiente y con criterios técnicos que permitan sostener la operatividad de las vías.

El burgomaestre también reveló que la comuna cuenta con 51 cámaras operativas en los peajes, pero denunció que el data center fue encontrado sin credenciales de acceso, situación que calificó de “sospechosa”. Aun así, reiteró que la Municipalidad está preparada para cubrir los servicios esenciales y brindar tranquilidad a los ciudadanos. “Nuestro compromiso es mantener las vías seguras y funcionales”, afirmó.

SOBRE VÍA EXPRESA SUR

En relación con la Vía Expresa Sur, Reggiardo informó que el primer tramo del proyecto tiene un avance del 95%. Los puentes peatonales serán entregados en enero, mientras que los vehiculares estarán listos en julio. La tercera etapa, que incluye el intercambio vial con la Panamericana Sur, contempla una inversión de 195 millones de soles. “Al finalizar el siguiente año ya podríamos tener los viaductos”, aseguró el alcalde.