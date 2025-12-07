Verano sin peajes: ¿Celebración o cautela?

La Municipalidad Metropolitana de Lima tomó el control de las garitas que eran administradas por Rutas de Lima y anunció la eliminación del cobro de peajes en la Panamericana Sur y la Panamericana Norte. Según informó Liz Jorg, gerente de Promoción de la Inversión Privada de la comuna limeña, la ciudad asumirá la gestión de estas vías sin trasladar costos adicionales a los ciudadanos, garantizando que no se cobrará por el tránsito vehicular.

La decisión se da luego de que Rutas de Lima considerara insostenible brindar el servicio sin ingresos, lo que motivó la ruptura del contrato con la municipalidad. No obstante, la empresa mantiene un laudo arbitral pendiente contra la MML, un proceso que se resolverá en instancias judiciales extranjeras y que podría prolongar la disputa. Mientras tanto, la comuna limeña tomó control de siete peajes para asegurar la continuidad del servicio.

En diálogo con Panorama, Liz Jorg afirmó que la Municipalidad Metropolitana de Lima cuenta con la capacidad logística y operativa para atender emergencias en la vía, garantizar la seguridad y mantener la transitabilidad en beneficio de millones de conductores y pasajeros. Sostuvo que la medida busca equilibrar la prestación del servicio público sin afectar el bolsillo de los limeños, especialmente en un contexto económico desafiante para el país.

¿QUÉ DICEN LOS CONDUCTORES?

La suspensión del cobro de peajes fue bien recibida por conductores y transportistas, quienes destacaron el alivio económico que representa. Sin embargo, pidieron que se mantengan los estándares de mantenimiento en las vías para evitar accidentes y asegurar una circulación adecuada. La expectativa ciudadana se mantiene en medio de un escenario que combina celebración con cautela ante los próximos pasos legales y administrativos con Rutas de Lima.