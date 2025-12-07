Alerta comisarías: desastre en dependencias policiales que luchan contra criminalidad en Lima

Un equipo de Panorama hizo un recorrido por varias comisarías de Lima y encontró graves deficiencias en dependencias que deberían liderar la lucha contra la criminalidad en la capital. Según explicó Guzmán Vera, vocero de la Contraloría, el objetivo de este operativo es visibilizar las falencias estructurales y operativas que afectan el trabajo policial y que, de manera directa, perjudican la seguridad ciudadana.

En la Comisaría de Orrantia del Mar, el panorama fue desalentador: existen 51 unidades móviles entre patrulleros y motocicletas, pero solo 16 se encuentran operativas. El resto permanece malogrado y en completo desuso, limitando la capacidad de respuesta policial. En la Comisaría de San Cosme, la situación no es mejor. Hallaron colchones inservibles, inodoros dañados, roperos deteriorados y mobiliario inutilizable.

Uno de los hechos que más sorprendió al periodista Brian Matías se registró en la Comisaría de Piedra Liza, ubicado en el distrito del Rímac, donde dentro de la dependencia policial funciona una peluquería. En diálogo con Panorama, la trabajadora del local confirmó que el negocio no pertenece a la institución policial, pese a funcionar dentro del mismo establecimiento, un hecho que generó gran sorpresa.

SITUACIÓN EN OTRAS COMISARÍAS

En otras comisarías de Lima también se detectaron daños estructurales, cables expuestos, chalecos antibalas en mal estado y ambientes sin mantenimiento. La Contraloría General de la República advirtió que estas condiciones afectan directamente la operatividad policial, dejando a los agentes que deben enfrentar la delincuencia en condiciones indignas y limitadas para cumplir con su labor de proteger a la ciudadanía.