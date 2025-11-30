El renacimiento del “edificio fantasma” de Lima: Torre Trecca se pone a punto luego de 50 años

El histórico proyecto de la Torre Trecca, conocido durante décadas como el “edificio fantasma” de Lima, avanza por fin hacia su ejecución tras casi 50 años de paralización. EsSalud confirmó que ingresó a la etapa final de trámites que permitirán convertir la estructura, ubicada en la cuadra 13 de la avenida Arenales, en Jesús María, en un moderno establecimiento ambulatorio de categoría I-3. La firma de la Adenda N.° 2, prevista para diciembre, definirá el inicio de la construcción durante el primer trimestre de 2026, tal como adelantó ProInversión.

La obtención de la licencia de edificación por parte de la Municipalidad de Jesús María permitió cerrar una fase crítica del proceso y dejó expedito el camino para la habilitación completa del proyecto bajo el esquema de asociación público-privada. La inversión total alcanzará los S/ 490 millones, que serán asumidos inicialmente por el concesionario y retribuidos por EsSalud en un período de diez años. Según las proyecciones de las autoridades, las obras comenzarían en febrero de 2026 y se desarrollarán a lo largo de 26 meses hasta su culminación.

El proyecto contempla la intervención integral de los 27 pisos y más de 58 mil metros cuadrados de la torre, que será reforzada según la normativa sísmica vigente. El futuro complejo contará con consultorios en más de veinte especialidades, áreas de urgencias equipadas con salas de observación y shock trauma, además de espacios para procedimientos ambulatorios. Asimismo, incluirá un Centro Preventivo Oncológico para el tamizaje de los cánceres más frecuentes y un renovado servicio de diagnóstico por imágenes con tecnología de última generación.

FAVORECERÁ A MILES DE ASEGURADOS

Para su funcionamiento, se instalarán más de 300 equipos clínicos de precisión, lo que permitirá ampliar la oferta ambulatoria y mejorar el acceso a la atención médica para miles de asegurados peruanos. El presidente ejecutivo de EsSalud, Segundo Acho, destacó que este es el paso decisivo para concretar una infraestructura largamente esperada. “Lo que tenemos que hacer es una remodelación y un reforzamiento estructural desde las bases hasta el último piso. Son 27 pisos que tenemos”, afirmó en diálogo con Panorama.