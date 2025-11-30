Mafias de falsificadores atacan el Jorge Chávez: Perú en la ruta para el tráfico irregular de personas

Una investigación de Panorama dejó al descubierto la presencia de mafias internacionales dedicadas a la falsificación de documentos en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, donde captan a viajeros y les ofrecen carnets de residencia, pasaportes y documentos de identidad adulterados. Estas organizaciones criminales aprovechan que los peruanos no requieren visa Schengen para ingresar a Europa, suplantando identidades nacionales para permitir que terceros viajen sin restricciones.

El reportaje identificó el caso de Rosaly Soto Yohanny, ciudadana dominicana que intentó abordar un vuelo portando un carnet de residencia español falsificado. De acuerdo con las autoridades de Migraciones, el documento fue adulterado en territorio peruano, lo que confirma que estas mafias operan con total impunidad. La investigación señala que los falsificadores no solo producen documentos adulterados, sino que también entrenan a los viajeros para evadir controles en caso de una intervención.

Otro ciudadano dominicano, identificado como Morel Manzueta Gerald Randy, fue detenido en circunstancias similares al interior del aeropuerto internacional Jorge Chávez, también portando documentos suplantados. Ambos casos forman parte de una tendencia creciente detectada por los agentes de control migratorio, quienes alertan que estas redes criminales se han especializado en manipular bases de datos, replicar identidades peruanas y crear documentos europeos con alto nivel de detalle.

CONTINUARÁN OPERATIVOS

Las autoridades peruanas han anunciado que reforzarán las intervenciones en las instalaciones del aeropuerto Jorge Chávez, considerado ahora un punto crítico en la ruta del tráfico irregular de personas hacia diferentes zonas de Europa. Por su parte, Migraciones y la Policía Nacional del Perú coordinarán operativos permanentes para desarticular estas mafias y frenar el creciente flujo de documentos falsificados que pone en riesgo la seguridad aeroportuaria y la integridad del sistema migratorio peruano.