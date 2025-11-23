El millón de “Chavín de Huántar”: película revive rescate de rehenes más exitoso de la historia

El rescate de rehenes más exitoso en la historia del Perú llegó a la pantalla grande y ha conquistado al público. La película “Chavín de Huántar, el rescate del siglo”, que relata el operativo militar con el que se liberó con vida a 72 rehenes de la residencia del embajador de Japón en 1997, ha superado el millón de espectadores, convirtiéndose en una de las producciones más convocantes del 2025. El logro representa un fuerte impulso para el cine peruano, que busca consolidar su presencia en la cartelera y atraer a audiencias masivas con historias de identidad nacional.

Dirigida por Diego de León, la cinta recrea la operación que puso fin a la crisis generada por el secuestro del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), un episodio que mantuvo en vilo al país durante 126 días. La película combina escenas de acción con una aproximación humana al drama vivido por los rehenes, así como a la estrategia y valentía de los comandos militares encargados del rescate, dando como resultado un relato intenso y emotivo.

El elenco está encabezado por Rodrigo Sánchez Patiño, quien interpreta el papel principal, acompañado por actores reconocidos como André Silva, Sergio Galliani, Connie Chaparro, Miguel Iza, Christian Esquivel y Carlos Thornton. A través de sus personajes, la película muestra múltiples perspectivas: desde la tensión en la residencia tomada hasta la lucha de las familias por la liberación de sus seres queridos, pasando por la preparación y ejecución del operativo.

REALISMO EN CADA ESCENA

Uno de los elementos más destacados del filme es el nivel de realismo alcanzado en su puesta en escena. La producción contó con el apoyo directo del Ejército Peruano, las Fuerzas Armadas y el Museo Chavín de Huántar, instituciones que brindaron asesoría militar, locaciones auténticas y uniformes originales. Esta colaboración permitió recrear con fidelidad uno de los momentos más recordados de la historia reciente del Perú, consolidando a “Chavín de Huántar, el rescate del siglo” como un hito en la cinematografía nacional.