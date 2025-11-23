Adiós al caballero de la comicidad peruana: Guillermo Rossini falleció a los 93 años

El Perú despide a uno de sus más grandes referentes del humor: Guillermo Rossini, emblemático comediante, imitador y locutor, falleció a los 93 años. La noticia fue confirmada por su hijo, Coco Rossini, a través de redes sociales, y causó conmoción inmediata entre admiradores, colegas y figuras del espectáculo que crecieron escuchando y viendo al “caballero de la comicidad peruana”. Su partida se produjo apenas pocos días después de celebrar su cumpleaños número 93.

Rossini deja una huella imborrable en la historia de la radio y la televisión peruana. Programas como “Los Chistosos” y “Risas y salsa” le dieron un lugar privilegiado en la memoria colectiva, gracias a su estilo elegante, su aguda capacidad para la imitación y su talento para arrancar sonrisas sin recurrir al humor ofensivo. Su voz y presencia marcaron varias generaciones que lo consideraron un símbolo de profesionalismo, carisma y respeto en la comedia.

La noticia del deceso fue compartida por su hijo con un emotivo mensaje en sus redes sociales: “Mi ángel!! Ahora vuela muy alto, te recordaremos con mucho amor... Y la risa llegó al cielo. Te amo papi”, publicó Coco Rossini. De inmediato, artistas, conductores de radio y televisión, así como ciudadanos de todo el país, expresaron su hondo pesar y recordaron con cariño al reconocido comediante que dedicó más de seis décadas a hacer reír al público peruano.

ADIÓS AL MAESTRO

La familia Rossini informó que el velorio se realizará de manera privada en el velatorio del cementerio Jardines de la Paz, en La Molina. Desde temprano, diversas personalidades del mundo del arte y la cultura se han hecho presentes en el lugar para rendir homenaje y acompañar a los seres queridos del humorista en esta despedida íntima. Con su partida, el país pierde a un maestro del humor, pero su legado continuará vigente en la memoria de millones de peruanos.