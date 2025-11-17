Guerra a orillas del mar: barranquinos versus centro comercial en playa “Las Sombrillas”

Los vecinos del distrito de Barranco han manifestado su rechazo al proyecto que busca construir un centro comercial en la playa Las Sombrillas, luego de que una resolución judicial dispusiera la entrega de parte del terreno a la empresa privada Capital Properties S.A.C. En declaraciones a Panorama, los ciudadanos advirtieron que la construcción afectaría el ecosistema costero y vulneraría el derecho al uso público de la franja litoral.

La disputa se origina en una concesión firmada en 2005, durante la gestión del exalcalde Martín del Pomar, que ahora ha desencadenado en la resolución 31 del Juzgado 16, la cual ordena ceder 10 mil metros cuadrados a la mencionada empresa. De acuerdo con los vecinos, esta decisión se basa en un proceso que no respetó la normativa vigente sobre protección de playas y que, de concretarse, alteraría de manera irreversible la zona.

El proyecto plantea la construcción de un centro comercial de dos niveles con una terraza, infraestructura que —según denuncian los residentes— bloquearía la vista al mar y modificaría significativamente el entorno natural. Además, señalaron que el fallo permite que el desalojo y toma de posesión del área puedan ejecutarse en cualquier momento, lo que ha llevado a la Municipalidad de Barranco a presentar acciones legales para detener la medida.

CONTINÚA CONTROVERSIA

Desde el municipio aseguraron que el predio ya no figura bajo su administración, sino bajo la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN), argumento que forma parte central de su apelación. La comuna sostiene que no puede entregar un terreno que no le pertenece y busca impedir que el espacio costero pase a manos privadas, manteniendo así su uso público y protegiendo la playa de una transformación que consideran perjudicial para todo el distrito.