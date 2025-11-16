Los policías y el medio millón: empresario acusa de ladrones a miembros de la “División de Robos”

Un empresario inmobiliario, identificado como Antonio Muchaipiña, acusó a policías de la División de Investigación de Robos de la Dirincri de sustraer medio millón de soles durante un operativo realizado en su vivienda en Huacho. La intervención, que según el parte policial respondía a la búsqueda de sospechosos de un triple homicidio, fue registrada por vecinos que denunciaron la ausencia de una orden judicial y de presencia fiscal en la diligencia.

Las imágenes captadas por los residentes muestran a agentes encapuchados y camionetas sin identificación clara ingresando a la Asociación Nuevo San Juan. Según los testimonios, el operativo se dirigió directamente a la casa de Muchaipiña, pese a que la policía afirmó inicialmente que perseguían a delincuentes que huían por los techos. El empresario señaló que, al retornar, encontró su puerta del segundo piso forzada, objetos removidos y una bolsa con S/500 mil desaparecida.

En declaraciones a Panorama, el empresario Antonio Muchaipiña también aseguró que una de sus cámaras de seguridad fue arrancada y retirada por los agentes, dejando como único registro la última imagen captada antes de ser desconectada. Un guardián de una vivienda colindante contradijo la versión policial al afirmar que los efectivos ingresaron primero por error a su casa y luego cambiaron de rumbo al confirmar el apellido del empresario.

INVESTIGACIONES EN CURSO

El Ministerio Público abrió una investigación para determinar si durante la intervención hubo abuso de autoridad y sustracción de bienes. En tanto, el coronel Juan Carlos Montúfar, jefe de la División de Robos, reconoció que lideró el operativo, pero rechazó la versión del denunciante. Señaló que “nunca hubo dinero” y que la acción policial se produjo de acuerdo de ley. La Fiscalía evaluará los videos y testimonios como parte de las diligencias.