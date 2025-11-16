Incursión en la cárcel de sicarios y narcotraficantes: requisa en penal “Sarita Colonia”

Una cámara de Panorama registró en exclusiva una incursión del Grupo de Operaciones Especiales del INPE (Goes) en el penal Sarita Colonia del Callao, uno de los establecimientos de mayor peligrosidad del país. Durante la operación, los agentes retiraron a los reclusos de sus celdas y los trasladaron al patio del penal bajo estrictas medidas de seguridad para proceder con una requisa exhaustiva en los pabellones.

Dentro del penal se alberga a gran número de internos extranjeros vinculados al tráfico ilícito de drogas, quienes aseguraron sentirse arrepentidos, aunque sin posibilidad de reducir sus penas. También se encuentran sicarios ligados a organizaciones criminales que, según el reportaje, no mostraron señales de arrepentimiento. La peligrosidad de los internos obligó a los efectivos a desplegar un protocolo reforzado para asegurar el control total de la operación.

Durante la requisa, los agentes hallaron cargadores, artefactos electrónicos, celulares y hasta droga escondida entre las pertenencias de los internos. Asimismo, se encontraron agendas con nombres y números telefónicos que, según las autoridades, serían utilizadas para coordinar extorsiones y delitos desde el interior del penal, evidenciando la capacidad operativa que aún mantienen algunas redes criminales tras las rejas.

REQUISA EN 68 PENALES

El jefe del INPE, Iván Paredes Yataco, informó que este operativo forma parte de una intervención simultánea en 68 penales a nivel nacional, como parte de una estrategia para combatir el crimen organizado que opera desde las cárceles. Paredes aseguró que estas acciones continuarán realizándose para evitar que los reclusos sigan coordinando actividades ilícitas desde los establecimientos penitenciarios.