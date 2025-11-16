Nuevas drogas al alcance de un “clik”: jóvenes vendiendo y comprando Poppers y THC sin control

Un reportaje de investigación realizado por Marcos Matías expuso cómo jóvenes en Lima compran y venden drogas como poppers y cartuchos de THC sin control alguno. La investigación mostró que los poppers —conocidos como la “droga del amor”— se ofrecen abiertamente a través de redes sociales, específicamente por Marketplace, con precios que varían entre los 140 y 160 soles, sin restricciones ni supervisión.

Para verificar la facilidad de acceso, el reportero de Panorama contactó a un vendedor online y logró concretar la compra en plena vía pública, a la luz del día y sin temor de que el comercio ilegal fuera detectado. Asimismo, el reportero adquirió cartuchos de THC en una tienda por 180 soles, lo que demuestra que estas sustancias circulan tanto por canales informales como por establecimientos que operan sin regulación. Todo el material obtenido fue entregado al laboratorio de la Dirandro para su análisis correspondiente.

El informe también mostró cómo estos productos se comercializan en zonas concurridas de la capital. Gracias a cámaras de seguridad, la Policía Nacional detectó movimientos sospechosos en el Parque Kennedy de Miraflores y ejecutó una intervención en la que detuvo a un joven que vendía este tipo de estupefacientes a vista de todos.

AUTORIDADES EN ALERTA

Las autoridades policiales indicaron que continuarán realizando operativos en puntos críticos de la ciudad y advirtieron que el incremento de estas ventas informales representa un riesgo creciente, especialmente para adolescentes y jóvenes expuestos a sustancias cuyos efectos y composición resultan desconocidos.