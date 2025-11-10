Noches barranquinas sin control: venta de drogas y locales saltándose las normas

Barranco se ha convertido en escenario de descontrol y desidia. Un reportaje de Panorama reveló cómo las noches en el tradicional barrio limeño transcurren sin presencia de las autoridades ni fiscalización alguna. En sus calles, mafias dedicadas a la venta de drogas actúan con total impunidad, mientras los locales nocturnos ignoran las normas que prohíben la venta de alcohol a menores de edad.

Nuestro periodista Marcos Matías, junto con dos colaboradores adolescentes, recorrió el Boulevard de Barranco y comprobó que el lucro pesa más que el cumplimiento de la ley. En distintas discotecas y locales nocturnos, los jóvenes pudieron ingresar sin mostrar documentos de identidad y adquirir bebidas alcohólicas sin restricción alguna, evidenciando la falta de control municipal y policial.

En los exteriores de estos locales, el panorama no es distinto. En plena vía pública, sujetos inescrupulosos ofrecen marihuana, cocaína e incluso la peligrosa droga conocida como tusi o “cocaína rosada”. Todo esto ocurre frente a la vista de los transeúntes, en una zona donde cada fin de semana se congregan cientos de jóvenes.

¿DÓNDE ESTÁN LAS AUTORIDADES?

La investigación periodística de Panorama pone en evidencia un grave vacío en la fiscalización del distrito y la urgente necesidad de acciones coordinadas entre la Municipalidad de Barranco, la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público para frenar la venta de drogas y la exposición de menores a un entorno de alto riesgo.