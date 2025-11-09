A la caza de la familia del millón: clan de la extorsión dominaba Lima y Callao

Un operativo policial permitió la desarticulación del clan familiar conocido como “Los Vílchez de Loreto”, organización dedicada al sicariato, tráfico de drogas y extorsión a empresas y transportistas. Según investigaciones, el grupo impuso un “peaje criminal” en puntos estratégicos del Callao, como la avenida 2 de Mayo y el cruce de Faucett con Venezuela, donde cobraban 6 soles diarios a cada vehículo de transporte público.

De acuerdo con el Ministerio Público, esta modalidad de extorsión permitió a la banda criminal recaudar más de 1.8 millones de soles en los últimos meses. Los delincuentes operaban bajo un esquema familiar y mantenían un control violento en los paraderos y zonas de transporte, intimidando y amenazando de muerte a conductores que se negaban a pagar las cuotas impuestas por la organización.

Durante la intervención policial, los agentes se enfrentaron a fuertes medidas de seguridad implementadas por los criminales, quienes habían blindado la puerta principal del inmueble donde se refugiaban. Los efectivos policiales utilizaron explosivos controlados para irrumpir en la vivienda y detener a varios de los implicados, entre ellos, Roxana Vílchez Alcalde, madre del cabecilla Johan Berríos Vílchez.

BUSCAN A JOHAN BERRÍOS

Sin embargo, la caída del clan aún no está completa. El principal objetivo de las autoridades es Johan Berríos Vílchez, quien continúa prófugo y es intensamente buscado por la Policía Nacional del Perú. Las autoridades confían en que su captura se concrete en los próximos días para desarticular por completo a esta red que mantenía en zozobra a transportistas y comerciantes de Lima y el Callao.