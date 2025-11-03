Lo que dejaron las fiestas de Halloween: de “Noche de Brujas” a peligroso amanecer

Las celebraciones por Halloween dejaron un panorama de descontrol en varios distritos de la capital. Miles de jóvenes se congregaron en discotecas, bares y fiestas privadas para disfrutar de la llamada “Noche de Brujas”, pero la diversión se convirtió en caos en las primeras horas del amanecer. En distritos como Miraflores la escena se repitió en varios puntos: disfraces, alcohol y desmanes en la vía pública.

Las cámaras de Panorama registraron cómo decenas de jóvenes abandonaban los locales nocturnos tambaleándose por los efectos del licor. Algunos protagonizaron discusiones y peleas en plena calle, mientras otros fueron auxiliados por serenazgo tras sufrir intoxicaciones. El exceso de alcohol y la falta de control se hicieron evidentes al amanecer del 1 de noviembre.

En algunas zonas, la Policía Nacional del Perú desplegó operativos de control de identidad en puntos estratégicos de la ciudad para ubicar a requisitoriados y prevenir delitos. Los agentes intervinieron a varios jóvenes en estado etílico y decomisaron bebidas alcohólicas que eran consumidas en la vía pública, infringiendo las normas municipales.

FIESTA Y DESCONTROL

Las autoridades locales anunciaron que evaluarán sanciones contra los establecimientos que excedieron el horario de funcionamiento o permitieron el ingreso de menores de edad. Mientras tanto, los vecinos exigieron mayor fiscalización en futuras celebraciones para evitar que lo que debería ser una noche de diversión termine convertida en un amanecer de descontrol y peligro.