Juegos de guerra: cámara de Panorama en el primer torneo entre fuerzas especiales del Perú

En exclusiva, un equipo de Panorama fue testigo del desarrollo del primer torneo de fuerzas especiales en la Escuela de Comandos del Ejército, en Chorrillos. El evento reunió a las unidades élite del Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea del Perú, en una serie de pruebas físicas y tácticas de máxima exigencia que se desarrollarán durante siete días.

El certamen, denominado “Ayar Huñunakuy 2025”, representa no solo una competencia militar, sino también una manifestación del espíritu de superación, disciplina y entrega total al servicio del país. Los comandos demostraron su preparación con ejercicios, precisión en tiro al blanco y circuitos de resistencia a lo largo de terrenos desérticos.

Los equipos —compuestos por Comandos del Ejército, Fuerzas de Operaciones Especiales (FOES) de la Marina y los Defensa y Operaciones Especiales (DOES) de la Fuerza Aérea— ejecutaron sus maniobras militares y tácticas con alta precisión y cohesión, bajo la atenta mirada del equipo de Panorama, que tuvo acceso exclusivo al desarrollo de la competencia.

ESCENARIOS DE COMBATE

El “Ayar Huñunakuy 2025” también incluyó escenarios de combate y pruebas anfibias. El objetivo del torneo fue fortalecer la interoperabilidad entre las Fuerzas Armadas y replicar las condiciones reales de operaciones en zonas críticas del país como el VRAEM, Putumayo y Pataz, reafirmando así el compromiso de las fuerzas especiales con la seguridad y defensa nacional.