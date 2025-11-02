Requisa en “Piedras Gordas II”: Gobierno anuncia uso de polígrafo en agentes del INPE

Un equipo de Panorama ingresó en exclusiva al penal Ancón II, conocido como “Piedras Gordas II”, para registrar una requisa efectuada por el Grupo de Operaciones Especiales (Goes) del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). En horas de la tarde, los efectivos retiraron a los internos de sus celdas y procedieron a revisar cada ambiente del establecimiento, encontrando una considerable cantidad de celulares, cables eléctricos, cargadores y diversos dispositivos electrónicos prohibidos.

Según las imágenes registradas, los objetos ilícitos se hallaron escondidos en el suelo, las paredes e incluso dentro de las estructuras metálicas de las puertas. Además, se incautaron cuadernos con nombres, números de celulares y montos de dinero, lo que hace presumir que los reclusos estarían vinculados con redes de extorsión que operan desde el interior del penal.

El operativo fue liderado por Iván Paredes, jefe del INPE, y contó con la participación de representantes del Ministerio Público. Las autoridades informaron que, con el reciente apagón eléctrico ordenado por el Ejecutivo, los dispositivos electrónicos hallados ya no podrán ser utilizados por los internos, lo que busca cortar las comunicaciones ilegales desde el penal.

POLÍGRAFO PARA AGENTES

Sin embargo, el control no solo recaerá sobre los reclusos. El Gobierno anunció que también se someterá al personal penitenciario a pruebas con polígrafo, un sistema de detección de mentiras, ante las sospechas de que algunos agentes estarían implicados en el ingreso de drogas y objetos prohibidos. Con esta medida, el Ejecutivo busca reforzar la transparencia y la disciplina dentro del sistema carcelario.