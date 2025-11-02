Los envíos para preparar “cocaína rosada”: Dirandro descubre ketamina impregnada en ropa

Los agentes de la Dirección Antidrogas (Dirandro) de la Policía Nacional del Perú dieron un nuevo golpe al narcotráfico tras descubrir un inusual método para el envío de drogas al extranjero. En un reciente operativo, los efectivos decomisaron una gran cantidad de ketamina que había sido impregnada en ropa, lista para ser exportada a otros países.

De acuerdo con las primeras investigaciones, esta sustancia iba a ser utilizada para la elaboración de la llamada “cocaína rosada”, una droga sintética de alto poder adictivo y con graves efectos en el sistema nervioso. La ketamina, al estar adherida a las prendas, pasaba desapercibida ante los controles convencionales, lo que revela una nueva modalidad empleada por las mafias para eludir la detección policial.

A diferencia de la cocaína tradicional, la ketamina no puede ser identificada mediante reactivos químicos comunes, lo que obligó a los peritos de la Dirandro a enviar las prendas al laboratorio para realizar un exhaustivo análisis. Este procedimiento permitió confirmar la presencia de la sustancia ilícita y evitar su salida del país.

CONTINUARÁN OPERATIVOS

Las autoridades señalaron que este decomiso representa un importante avance en la lucha contra el tráfico internacional de drogas, pero advirtieron que las organizaciones criminales continúan innovando sus métodos. Por ello, la Dirandro anunció que intensificará los operativos y controles en aeropuertos, puertos y centros de envío internacional para desarticular estas redes dedicadas al narcotráfico.