Ladrón de delicatessen: de “honorable vecino” a audaz tendero

Durante meses, los comerciantes de Miraflores creyeron tener entre sus clientes a un vecino solvente y educado. Sin embargo, detrás de esa apariencia se escondía un hábil delincuente con gustos refinados. Omar Antonio Santa Cruz Maza, conocido ya como el “ladrón de delicatessen”, fue detenido por la Policía Nacional del Perú tras una serie de robos cometidos en tiendas y bodegas del exclusivo distrito limeño.

Según las investigaciones, el sujeto ingresaba a los locales con total naturalidad, simulando buscar vinos, licores o quesos de alta gama. Aprovechando el mínimo descuido de los vendedores, escondía los productos entre sus prendas y salía del lugar sin levantar sospechas. Su comportamiento meticuloso y su apariencia de “vecino respetable” le permitieron operar por un tiempo sin ser detectado.

No obstante, las cámaras de seguridad de varios establecimientos registraron los momentos exactos en que Santa Cruz Maza cometía los robos. En las imágenes se le observa tomando discretamente los productos y ocultándolos bajo su ropa antes de abandonar los locales.

CAPTURADO POR LA POLICÍA

Con todas las pruebas en su contra, la Policía Nacional procedió a su captura y puso al detenido a disposición del Ministerio Público. Los comerciantes afectados esperan que este caso sirva de advertencia frente a una nueva modalidad delictiva que aprovecha la confianza y apariencia para cometer robos en zonas residenciales de la capital.