La ruta extorsiva de los “Rápidos y Furiosos”: ni los distritos “seguros” se salvan

Las mafias criminales dedicadas al cobro de cupo y la extorsión ya no solo operan en los distritos del norte y sur de Lima. Un equipo de investigación de Panorama reveló que una organización delincuencial procedente del Callao, conocida como “Los Rápidos y Furiosos”, ha extendido su red delictiva hasta el corazón financiero de la capital: el exclusivo distrito de San Isidro.

Según la investigación, los extorsionadores controlan la avenida Pershing, donde exigen el pago de cupos a los colectiveros que cubren la ruta hacia la avenida La Marina. Los vehículos que pagan esta “tarifa” llevan un sticker, una señal de que ya están bajo su “protección”. En audios difundidos por WhatsApp, se escucha a uno de los criminales decir: “Todos los choferes ya se han acoplado. Así salgan a hacer su marcha, igual tienen que pagar”.

Las amenazas y cobros ilegales contra transportistas ocurren en una de las zonas consideradas más seguras de Lima, lo que evidencia el avance del crimen organizado en espacios urbanos de alto tránsito. Conductores y pasajeros han denunciado sentirse desamparados ante la falta de control policial en la zona, por lo que exigieron operativos constantes con la finalidad de identificar a esta mafia delincuencial.

AL ESTILO BUKELE

En diálogo con Panorama, Rogelio Rivas, exministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, advirtió que el Estado peruano debe reforzar su trabajo de inteligencia policial para enfrentar el problema. “La información de inteligencia es muy valiosa para que terminen en operativos”, afirmó Rivas, subrayando la necesidad de actuar de manera articulada frente a estas mafias que continúan expandiéndose sin control.