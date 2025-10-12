Emergencia en SJM: presidente José Jerí visita zona de incendio en Pamplona Alta

El jefe de Estado supervisó las acciones de apoyo a las familias damnificadas y dialogó con los vecinos que perdieron sus viviendas en el siniestro ocurrido la noche del último sábado.

Por segundo día consecutivo, el presidente de la República, José Jerí, visitó la zona afectada por el incendio de gran magnitud que se registró en el sector Virgen del Buen Pastor, en Pamplona Alta, distrito de San Juan de Miraflores. El mandatario acudió al lugar para conocer de cerca la situación de las familias damnificadas y supervisar las acciones desplegadas por las autoridades para atender la emergencia.

El jefe de Estado llegó al campamento temporal acompañado del comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, y de la congresista Ana Zegarra, del partido Somos Perú. Durante su recorrido, Jerí dialogó con los pobladores que permanecen en las carpas instaladas por la Municipalidad Metropolitana de Lima, donde pasan la noche tras haber perdido sus viviendas y pertenencias.

El siniestro, ocurrido el sábado por la tarde, arrasó con casi un centenar de casas y dejó a más de 80 familias damnificadas. Desde el primer momento, el gobierno presidido por Jerí Oré dispuso la movilización de brigadas de ayuda, personal policial y unidades del Cuerpo General de Bomberos para controlar el fuego y asistir a los afectados por la emergencia.

APOYO A LOS DAMNIFICADOS

“Estamos aquí acompañando a las familias, escuchando sus necesidades y asegurando que reciban toda la ayuda posible”, señaló el presidente Jerí durante su visita. Asimismo, reafirmó que su gobierno continuará coordinando con los municipios y el Ministerio de Vivienda para brindar soluciones habitacionales temporales y garantizar la entrega de alimentos y abrigo a los damnificados.