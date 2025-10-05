“Delicias peligrosas”: clausuran restaurantes del Centro de Lima por insalubridad

Un nuevo operativo de fiscalización dejó al descubierto el preocupante estado de salubridad en varios restaurantes tradicionales del Centro de Lima. Un equipo de Panorama acompañó a los agentes municipales durante la inspección sorpresa, constatando que muchos locales no cumplían con las mínimas condiciones de higiene exigidas por ley.

Durante la intervención, los fiscalizadores municipales hallaron cocinas con utensilios sucios, alimentos almacenados sin refrigeración adecuada y enseres cubiertos de grasa. Además, varios trabajadores manipulaban los alimentos sin guantes, gorros ni uniformes, incumpliendo las normas básicas de inocuidad alimentaria.

Ante las evidencias, la Municipalidad Metropolitana de Lima impuso severas multas a los establecimientos infractores y procedió a clausurar aquellos donde el riesgo sanitario era mayor. Los inspectores advirtieron que la reincidencia en este tipo de faltas podría derivar en la revocación definitiva de las licencias de funcionamiento.

CUMPLIR CON LAS NORMAS

Las autoridades municipales exhortaron a los propietarios de restaurantes y cafeterías del Centro de Lima a cumplir con las disposiciones de salubridad, recordando que la manipulación inadecuada de alimentos puede causar graves enfermedades gastrointestinales. Los operativos de fiscalización, anunciaron, continuarán de forma inopinada.