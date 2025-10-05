Celebración accidentada en EsSalud: dos gerentes se retiraron en condiciones peligrosas

Un nuevo escándalo sacude al Seguro Social de Salud (EsSalud). Panorama reveló imágenes exclusivas que muestran a dos gerentes de la institución en evidente estado de ebriedad dentro de sus oficinas, luego de presuntas celebraciones con consumo de alcohol. Los protagonistas del hecho son Hernán Castro Montero, exgerente de Contabilidad, y Publio Román Maldonado, gerente de Gestión Financiera.

En las grabaciones de las cámaras de seguridad se observa a Hernán Castro tambaleándose mientras es asistido por un agente de seguridad. Minutos después, otro vigilante le acerca una silla de ruedas, pero el funcionario insiste en caminar por sus propios medios, visiblemente afectado. Según testigos, fue hallado tirado en el sótano, cerca de su oficina. Consultado por el periodista Brian Matías, Castro afirmó no recordar el incidente.

Por su parte, Publio Román Maldonado también aparece en los videos de las cámaras de seguridad con signos de haber ingerido alcohol, siendo ayudado por una funcionaria para mantenerse en pie. Aunque ambos casos fueron denunciados internamente, solo Castro fue retirado del cargo en su momento. Sin embargo, el reportaje reveló que actualmente ha vuelto a ser contratado en EsSalud con un salario de 15 mil soles mensuales.

ESSALUD SE PRONUNCIA

Tras la difusión del informe periodístico, EsSalud emitió un comunicado anunciando la apertura de una investigación y la aplicación de medidas correctivas conforme a la normativa vigente. La institución recordó que está terminantemente prohibido el ingreso y consumo de bebidas alcohólicas al interior de sus instalaciones.